Видаль высказался о своем будущем в "Барселоне"

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Видаль высказался о своем будущем в "Барселоне"
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что он не беспокоится о своем будущем в каталонском клубе.

"Я не переживаю по поводу своего будущего в команде. Тем более, что сейчас у меня выходные. Моими делами занимается агент. Я сделал свою работу, поэтому теперь дело не за мной. Когда я выйду из отпуска, посмотрим, как все будет. Надеюсь, что смогу продолжить играть в Европе. Я выступаю здесь давно и заинтересован в продолжении. 

Я не принимаю решения, выходить мне на поле или нет. Это решает тренер. Но я буду по-прежнему использовать каждую возможность, чтобы помочь команде. Для того, чтобы в конце сезона мы подняли над головой выигранные трофеи", - цитирует Видаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси сообщил руководству "Барселоны" свою позицию по возможной продаже Видаля. | http://soccernews.ru
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