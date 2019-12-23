Видаль высказался о своем будущем в "Барселоне"
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что он не беспокоится о своем будущем в каталонском клубе.
"Я не переживаю по поводу своего будущего в команде. Тем более, что сейчас у меня выходные. Моими делами занимается агент. Я сделал свою работу, поэтому теперь дело не за мной. Когда я выйду из отпуска, посмотрим, как все будет. Надеюсь, что смогу продолжить играть в Европе. Я выступаю здесь давно и заинтересован в продолжении.
Я не принимаю решения, выходить мне на поле или нет. Это решает тренер. Но я буду по-прежнему использовать каждую возможность, чтобы помочь команде. Для того, чтобы в конце сезона мы подняли над головой выигранные трофеи", - цитирует Видаля Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10