Видаль: "Я никогда не говорил о Роналду то, что написали СМИ"

После первого полуфинального матча Кубка Конфедераций полузащитник сборной Чили Артуро Видаль опроверг свои слова, сказанные о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду.

" Я никогда не говорил того, что написали средства массовой информации. Я - не высокомерен, я никогда не буду говорить плохо о своем коллеге. Криштиану Роналду заслуживает моего уважения ", - приводит слова 30-летнего хавбека football.fr.

Напомним, Роналду не сыграет в матче за третье место на Кубке Конфедераций. | soccernews.ru