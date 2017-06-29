Видаль: "Я никогда не говорил о Роналду то, что написали СМИ"

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Видаль: "Я никогда не говорил о Роналду то, что написали СМИ"После первого полуфинального матча Кубка Конфедераций полузащитник сборной Чили Артуро Видаль опроверг свои слова, сказанные о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Я никогда не говорил того, что написали средства массовой информации. Я - не высокомерен, я никогда не буду говорить плохо о своем коллеге. Криштиану Роналду заслуживает моего уважения", - приводит слова 30-летнего хавбека football.fr.

Напомним, Роналду не сыграет в матче за третье место на Кубке Конфедераций. | soccernews.ru

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