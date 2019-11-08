Видаль является главной трансферной целью "Интера"

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Видаль является главной трансферной целью "Интера"

Игрок "Барселоны" Артуро Видаль может продолжить карьеру в Италии этой зимой. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, в 32-летнем футболисте заинтересован миланский "Интер". Хавбека хочет видеть в команде главный тренер Антонио Конте.

Зимой Видаль сделает предложение "Барселоне" в размере 25 миллионов евро. Сам футболист хотел бы поработать с Конте.

В этом сезоне футболист участвовал в 8 матчах, отметившись 3 голами.

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