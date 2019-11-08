Видаль является главной трансферной целью "Интера"
Игрок "Барселоны" Артуро Видаль может продолжить карьеру в Италии этой зимой. Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, в 32-летнем футболисте заинтересован миланский "Интер". Хавбека хочет видеть в команде главный тренер Антонио Конте.
Зимой Видаль сделает предложение "Барселоне" в размере 25 миллионов евро. Сам футболист хотел бы поработать с Конте.
В этом сезоне футболист участвовал в 8 матчах, отметившись 3 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5