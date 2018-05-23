Видаль забил гол в ворота, стоявшие обратной стороной к нему на другом поле

Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль отметился уникальным голом на тренировке.

Футболист послал мяч в ворота, которые стояли за забором на другом поле и к тому же, расположенные обратной стороной к нему.

Видео: Крутой гол Видаля.

В минувшем сезоне 31-летний Видаль провел 35 матчей за "Баварию" и забил 6 голов.

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