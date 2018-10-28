Видаль забил первый гол за "Барселону" своим первым ударом в Примере

Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль отметился голом в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (5:1).

Стоит отметить, что Видаль забил свой первый гол за каталонский клуб, причем сделал это своим первым ударом в Примере.

Естественно, это было его первое Эль-класико.

Напомним, что 31-летний Видаль перешел в "Барселону" минувшим летом из "Баварии" за 18 миллионов евро.

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