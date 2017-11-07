Видаль забил шедевральный гол на тренировке

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Видаль забил шедевральный гол на тренировке

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль забил шедевральный гол на тренировке мюнхенской команды.

30-летний чилиец, пробив рабоной из-за лицевой линии, сумел попасть в мини-ворота. Смотрите, как это было.

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