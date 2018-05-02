Видаль заменил лицо Роналду на фото фекалиями

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль, пропустивший из-за травмы вчерашний матч своей команды против мадридского "Реала" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов, неоднозначно прокомментировал неудачу одноклубников.

Так, в своем инстаграме 30-летний хавбек опубликовал фото, которое посвятил противостоянию "сливочных" и чемпиона Германии ресурс Bleacher Report, с одним изменением - лицо форварда королевского клуба Криштиану Роналду он заменил фекалиями:

Напомним, Видаль прокомментировал очередной не назначенный пенальти в ворота "Реала". | soccernews.ru