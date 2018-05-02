Видаль заменил лицо Роналду на фото фекалиями

Теги артуро видалькриштиану роналдуреал мадридбарселона

Видаль заменил лицо Роналду на фото фекалиямиПолузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль, пропустивший из-за травмы вчерашний матч своей команды против мадридского "Реала" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов, неоднозначно прокомментировал неудачу одноклубников.

Так, в своем инстаграме 30-летний хавбек опубликовал фото, которое посвятил противостоянию "сливочных" и чемпиона Германии ресурс Bleacher Report, с одним изменением - лицо форварда королевского клуба Криштиану Роналду он заменил фекалиями:

Напомним, Видаль прокомментировал очередной не назначенный пенальти в ворота "Реала". | soccernews.ru

комментарии
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Ребят, в двух матчах от Рональду было не больше пользы, чем от травмированного Видаля.

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Олег

что с дебила взять, завидует классным игрокам. а сам никчёмный, одни понты.

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Видаль ЧМОШНИК

не уважение не понятие дибил какой та

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Леха из Мухосранска)

Ахахахах) Знатно бомбит у него)

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кб

Имя Артур только пидарам дают.....

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Артуро Видаль

Я ненавижу всех болельщиков реала и сам поганый чмошный клуб, желаю вам больше ничего и никогда не выигрывать!

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Реал Сосёт хуй

Чмошный поганый реал, и выродок петушиный рональду, Артурка красачик!!!! Все болельщики реала и этот поганый

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КБ

Бавария самый уебищный клуб на свете.Такое же гавно как и мясо

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///

Согласен, два самых поганых клуба

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Лол

Посредственный игрок. К 30 годам ничего серьёзного не выиграв залупаться на настоящего короля-Рона

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Миха

Нельзя так

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Миха

ммммда

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Егор

зависть

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