Видалем интересуются два гранда из АПЛ

Полузащитником мюнхенской "Баварии" Артуром Видалем интересуются сразу два гранда из английской Премьер-Лиги.

Так, 30-летний хавбек чемпиона Германии входит в сферу интересов лондонского "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что "Бавария" будет готова расстаться с чилийцем уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Видаль забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за свой клуб.

Напомним, для подписания Видаля "Манчестер Юнайтед" может прибегнуть к услугам Санчеса.