Виден уровень мастерства: Семак высказался об игре Ракицкого и Барриоса

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру новых игроков команды Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса, в матче с "Дюделанжем" (0:0). Об этом сообщает официальный сайт петербургской команды.



"Не думаю, что Барриосу понадобится много времени на адаптацию. Конечно, переезд в другую страну для него будет более сложным, и привыкнуть к ребятам и к общению с ними будет немного сложнее, но не думаю, что ему придётся долго привыкать к нашей игре - сегодня он смотрелся хорошо и думаю, что это тот футболист, который нужен нашей команде.



Думаю, оба новичка сыграли хорошо. Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства. Игра новичков оставила приятное впечатление", - заявил тренер.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" 28 января из "Шахтера", Барриоса стал игроком сине-бело-голубых 1 февраля.

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