Видео: как Давид Луиз жирафов кормил

Теги челсидавид луизбразилия

Видео: как Давид Луиз жирафов кормил

Защитник лондонского "Челси" и сборной Бразилии Давид Луиз тот ещё весельчак, не устающий придумывать разного рода приколы.

В этот раз бразилец решил необычным образом покормить жирафов. Давайте посмотрим, что у него получилось.

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