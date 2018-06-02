Видео: как Давид Луиз жирафов кормил

Защитник лондонского "Челси" и сборной Бразилии Давид Луиз тот ещё весельчак, не устающий придумывать разного рода приколы.

В этот раз бразилец решил необычным образом покормить жирафов. Давайте посмотрим, что у него получилось.

Публикация от David Luiz (@davidluiz_4) 1 Июн 2018 в 12:58 PDT

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