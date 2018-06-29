Видео: как объяснить девушке, что такое система VAR и как она работает

Теги чемпионат мира

Видео: как объяснить девушке, что такое система VAR и как она работает

Как объяснить девушке, как работает система VAR, благодаря которой арбитры разбирают спорные эпизоды по ходу матча?

Теперь на этот вопрос есть ответ :)

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