Видео: как объяснить девушке, что такое система VAR и как она работает

Как объяснить девушке, как работает система VAR, благодаря которой арбитры разбирают спорные эпизоды по ходу матча?

Теперь на этот вопрос есть ответ :)

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