Видео: красивый финт Неймара в матче с "Анже"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар исполнил красивый финт в матче 36-го тура чемпионата Франции с "Анже" (2:1).
Форвард перебросил мяч через соперника, находясь на углу поля. Бразильцу не удалось сохранить в игре, но фанаты по всему миру оценили его действия в социальных сетях.
Outrageous skill from Neymar! pic.twitter.com/whBNh4Xjj7— mbappegoals (@mbappegoals_) 11 мая 2019 г.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|36
|53
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Нант
|36
|47
|11
|Страсбур
|36
|46
|12
|Анжер
|36
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|35
|25