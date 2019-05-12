Видео: красивый финт Неймара в матче с "Анже"

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар исполнил красивый финт в матче 36-го тура чемпионата Франции с "Анже" (2:1).

Форвард перебросил мяч через соперника, находясь на углу поля. Бразильцу не удалось сохранить в игре, но фанаты по всему миру оценили его действия в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Тухель: "У Неймара недостаточно качеств, чтобы быть капитаном ПСЖ". | http://soccernews.ru