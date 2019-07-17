Видео: "Локомотив" исполнил мечту болельщика

Болельщик "Локомотива" с 35-летним стажем Сергей Моторин получил возможность вместе с командой выйти на поле в матче 1-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1).

Как рассказал Моторин, оказаться на поле во время матча было его большой мечтой. Болельщик сделал символический первый удар по мячу.

В прошлом сезоне "Локомотив" занял второе место в Российской Премьер-Лиге и завоевал путевку в Лигу Чемпионов. Во 2-м туре нынешнего сезона "железнодорожники" на своем поле сыграют с "Тамбовом". Матч состоится 21 июля.

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