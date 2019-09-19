Видео: лучшие голы Бербатова, который завершил карьеру

Soccernews.ru предлагает Вам подборку лучших голов болгарского нападающего Димитара Бербатова, который объявил о завершении профессиональной карьеры.

38-летний Бербатов за свою карьеру выступал за "Пирин", софийский ЦСКА, "Байер", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэм", "Монако", ПАОК и "Кераму Бластерс". Бербатов является лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии, забив 48 голов в 79 матчах. Двукратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка английской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Болгарии, победитель клубного чемпионата мира.

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