Видео: лучшие голы Бербатова, который завершил карьеру

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Видео: лучшие голы Бербатова, который завершил карьеру

Soccernews.ru предлагает Вам подборку лучших голов болгарского нападающего Димитара Бербатова, который объявил о завершении профессиональной карьеры.

38-летний Бербатов за свою карьеру выступал за "Пирин", софийский ЦСКА, "Байер", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэм", "Монако", ПАОК и "Кераму Бластерс". Бербатов является лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии, забив 48 голов в 79 матчах. Двукратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка английской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Болгарии, победитель клубного чемпионата мира.

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Бербатов завершил карьеру

Бербатов завершил карьеру

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1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
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17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
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