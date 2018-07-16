Видео празднования сборной Франции победы на ЧМ в отеле в Истре

Игроки сборной Франции продолжили праздновать свою победу на Чемпионате Мира и в отеле в Истре, где базировалась их команда.

Nnnnnnnnn’Golo Kanté !!!



Les coulisses de la victoire sur Snapchat !! ➡️ equipedefrance pic.twitter.com/Obj8iNGBVz — Equipe de France (@equipedefrance) 15 июля 2018 г.

Напомним, Варан высказался о предстоящей встрече с болельщиками во Франции. | soccernews.ru