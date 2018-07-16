Видео празднования сборной Франции победы на ЧМ в отеле в Истре

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Видео празднования сборной Франции победы на ЧМ в отеле в ИстреИгроки сборной Франции продолжили праздновать свою победу на Чемпионате Мира и в отеле в Истре, где базировалась их команда.

Напомним, Варан высказался о предстоящей встрече с болельщиками во Франции. | soccernews.ru

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