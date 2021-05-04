Видео с Дзюбой в костюме Дэдпула набрало несколько миллионов просмотров

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Видео, на котором нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел на награждение по случаю чемпионства в российской Премьер-лиге в костюме Дэдпула, собрало более 2,5 млн просмотров в инстаграме всемирно известного канала "433". На момент публикации новости видео посмотрели 2694143 человека.

На награждение Артем Дзюба вышел вместе с сыном. Медаль надели на шею именно ребенку, которого форвард взял на руки. После церемонии футболист объяснил, почему вышел в костюме Дэдпула — героя боевика, снятого на основе комиксов Marvel. По словам игрока, лучшая способность Дэдпула — регенерация, футболист приписал это качество себе.

"Зенит" стал чемпионом России за два тура до конца сезона. В 28-м туре питерцы разгромили «Локомотив» (6:1). Артем Дзюба в этой встрече оформил дубль. Это третье чемпионство "Зенита" за последние три сезона.

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