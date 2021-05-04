Видео с Дзюбой в костюме Дэдпула набрало несколько миллионов просмотров
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Видео, на котором нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел на награждение по случаю чемпионства в российской Премьер-лиге в костюме Дэдпула, собрало более 2,5 млн просмотров в инстаграме всемирно известного канала "433". На момент публикации новости видео посмотрели 2694143 человека.
На награждение Артем Дзюба вышел вместе с сыном. Медаль надели на шею именно ребенку, которого форвард взял на руки. После церемонии футболист объяснил, почему вышел в костюме Дэдпула — героя боевика, снятого на основе комиксов Marvel. По словам игрока, лучшая способность Дэдпула — регенерация, футболист приписал это качество себе.
"Зенит" стал чемпионом России за два тура до конца сезона. В 28-м туре питерцы разгромили «Локомотив» (6:1). Артем Дзюба в этой встрече оформил дубль. Это третье чемпионство "Зенита" за последние три сезона.
Также не пропустите: Глейзеры не продадут "МЮ". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клубы РПЛ против включения "Оренбурга" в лигу
-
Видео с Дзюбой в костюме Дэдпула набрало несколько миллионов просмотров
-
Глейзеры не продадут "МЮ"
-
Фонсека не хочет работать в России
-
Анри назвал игрока, которого боялись в "Арсенале"
-
"Аталанта" поздравила Малиновского на украинском языке
-
"Реал" опубликовал заявку на ответный полуфинал ЛЧ с "Челси"
-
Дзюба поздравил Слуцкого с днём рождения, назвав его "пупсиком"
-
"Динамо" хочет усилиться защитником "Байера"
-
Официально: Фонсека покидает "Рому"
-
Малком - лучший игрок сезона в РПЛ по версии CIES
-
Лечение колена Ансу Фати не даёт результата
-
"Локомотив", "Динамо" и "Рубин" претендуют на двух игроков "Крыльев Советов"
-
Официально: УЕФА расширил заявку сборных на Евро-2020
-
Жирков летом покинет "Зенит"
-
"Рубин" поздравил Слуцкого с юбилеем
-
Депай ищет дом в Барселоне
-
"Манчестер Сити" одной ногой в финале ЛЧ, но ПСЖ имеет козыри, чтобы опередить "горожан": чего ожидать от ответного полуфинала?
-
Тедеско прокомментировал досрочное чемпионство "Зенита"
-
Мбаппе остаётся приоритетом "Реала" на лето