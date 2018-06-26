Видеоассистент предлагал арбитру удалить Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду мог быть удален с поля в матче с Ираном (1:1).

Сообщается, что видеоассистент предлагал арбитру показать Роналду красную карточку за совершенный фол, однако судья ограничился "горчичником".

Напомним, что главным арбитром матча был Энрике Касерес из Парагвая.

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