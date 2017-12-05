Видеооповторы будут использованы на Клубном Чемпионате Мира

Система видеоповторов арбитрам (ВАР) будет применена в матчах Клубного Чемпионата Мира-2017, сообщает официальный сайт ФИФА.

Необходимое оборудование уже установлено на стадионах Абу-Даби и Эль-Айне, которые примут матчи турнира.

Напомним, что в Клубном Чемпионате Мира сыграют "Реал", "Гремио", "Урава Ред Даймонд", "Видад", "Пачука", "Окленд Сити" и "Аль-Джазира".

Матчи состоятся с 6 по 16 декабря.

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