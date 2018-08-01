Видеосравнение действий Мбаппе с 19-летними Месси и Роналду

Предлагаем сравнить действия форварда ПСЖ Килиана Мбаппе с игрой лучших игроков современности Криштиану Роналду и Лионелем Месси в 19-летнем возрасте.

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