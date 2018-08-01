Видеосравнение действий Мбаппе с 19-летними Месси и Роналду

3 Теги килиан мбаппелионель мессикриштиану роналду

Видеосравнение действий Мбаппе с 19-летними Месси и РоналдуПредлагаем сравнить действия форварда ПСЖ Килиана Мбаппе с игрой лучших игроков современности Криштиану Роналду и Лионелем Месси в 19-летнем возрасте.

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Комментарии
жк

У Мбапе дриблинг не очень,скорость высокий из за молодости,у Роналду показушный,на публику дриблинг,со множеством лишних движении, к тому же его атаковали не плотно, у Лео лучший дриблинг за всю историю мирового футбола,без лишних движении на публику,по прямой,проскакивал через плотные толпы игроков,обходил не только одного,а двух,трех,четырех,пятерых,даже шестерых игроков, при том против него всегда играли плотно,по два-три игрока сразу.Здесь еще надо было привести 19-летних Тевеса,Агуэро,Неймара, по технике они в этом возрасте были гораздо круче и Роналду и Мбапе, разве что Месси уступали.

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Дмитрий

Мбапе, очень хитрый и очень быстрый, тут даже главные фишки не показали с его хитростью, а скорость это ужас, Усейн Болт футбольный, Месси и Роналду не настолько хитрые, особенно Роналду, но они оба более техничные были, чем Мбапее

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Роберт

Мбаппе до Роналдо и Месси как до китая тут и не смотря можно сказать

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