Видеотрансляция футбольного матча в СИЗО с участием Павла Мамаева

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Видеотрансляция футбольного матча в СИЗО с участием Павла Мамаева

Сегодня, 14 февраля, прошел матч в сизо "Бутырка", в котором принимал участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который с октября прошлого года находится под арестом.

Мамаев отметился 7 голами за обе команды.

Матч состоял из двух таймов по 20 минут. Играли командами из шести человек.

Предлагаем Вашему вниманию запись видеотрансляции матча, который в своём роде является историческим - ранее в российских СИЗО подобные мероприятия никогда не проводились.

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