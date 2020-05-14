Видич и Лазович отказались войти в новый тренерский штаб "Локомотива"

Теги локомотив москванеманья видичданко лазович

Видич и Лазович отказались войти в новый тренерский штаб "Локомотива"

Будущий главный тренер "Локомотива" Марко Николич предложил двум бывшим футболистам сборной Сербии войти в тренерский штаб клуба. Об этом сообщает "Спорт- Экспресс".

По данным источника, специалист хочет видеть в клубе экс-спартаковца Неманья Видича и экс-зенитовца Дарко Лазовича. Оба футболиста отказались от предложения.

Ранее сообщалось, что будущий тренер "Локомотива" не может приехать в Россию.

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