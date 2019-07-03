Видич может начать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Известный в прошлом футболист Неманья Видич может вернуться в "Манчестер Юнайтед" в новой роли, сообщает The Metro.

По сведениям издания, сербу предложили возглавить молодёжную команду "красных дьяволов".

37-летний бывший защитник может сменить у руля "МЮ" U-23 Рики Сбрагию.

Видич выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2014 год, сыграл 300 матчей и забил 21 гол.

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