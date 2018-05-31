Видич назвал фаворитов Чемпионата Мира в России

Известный в прошлом сербский футболист Неманья Видич назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Бразилия, Германия, Аргентина, Испания - вот очевидные фавориты. Но я надеюсь на сюрпризы. От Сербии, в первую очередь. Ну, и от России тоже", - приводит слова бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Жирков не увидел положительных моментов в игре сборной России против австрийцев. | soccernews.ru