Видич назвал фаворитов Чемпионата Мира в России

Теги неманья видичгерманияаргентинабразилияиспанияроссия

Видич назвал фаворитов Чемпионата Мира в РоссииИзвестный в прошлом сербский футболист Неманья Видич назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"БразилияГерманияАргентинаИспания - вот очевидные фавориты. Но я надеюсь на сюрпризы. От Сербии, в первую очередь. Ну, и от России тоже", - приводит слова бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Жирков не увидел положительных моментов в игре сборной России против австрийцев. | soccernews.ru

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