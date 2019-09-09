Видич рассказал, кому Месси обязан своим прогрессом

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Неманя Видич рассказал, кто помог капитану "Барселоны" Лионелю Месси прогрессировать. Об этом пишет The Athletic.

По словам футболиста аргентинец обязан экс-тренеру каталонцев Хосепу Гвардиоле.

"Гвардиола повлиял на Месси. Раньше он выступал на правом фланге и часто смещался в центр. Он был опасен, но предсказуем.

Гвардиола сделал лучше, когда поставил его в центр. Вся команда играет на него. Я дважды выступал против Месси и мы оба раза проиграли. Тяжело было осознать, что "Барселона" лучше "МЮ", - сказал Видич.

Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы стали обладателями 14 трофеев.

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