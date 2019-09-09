Видич рассказал, кому Месси обязан своим прогрессом
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Неманя Видич рассказал, кто помог капитану "Барселоны" Лионелю Месси прогрессировать. Об этом пишет The Athletic.
По словам футболиста аргентинец обязан экс-тренеру каталонцев Хосепу Гвардиоле.
"Гвардиола повлиял на Месси. Раньше он выступал на правом фланге и часто смещался в центр. Он был опасен, но предсказуем.
Гвардиола сделал лучше, когда поставил его в центр. Вся команда играет на него. Я дважды выступал против Месси и мы оба раза проиграли. Тяжело было осознать, что "Барселона" лучше "МЮ", - сказал Видич.
Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы стали обладателями 14 трофеев.
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|Арсенал Лондон
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|4
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|Шеффилд Юнайтед
|4
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|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
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|Эвертон
|3
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|Саутгемптон
|4
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|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
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|Борнмут
|4
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|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
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|Вулверхэмптон
|3
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|18
|Астон Вилла
|4
|3
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|4
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|4
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