Видич рассказал, кому Месси обязан своим прогрессом

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Видич рассказал, кому Месси обязан своим прогрессом

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Неманя Видич рассказал, кто помог капитану "Барселоны" Лионелю Месси прогрессировать. Об этом пишет The Athletic.

По словам футболиста аргентинец обязан экс-тренеру каталонцев Хосепу Гвардиоле.

"Гвардиола повлиял на Месси. Раньше он выступал на правом фланге и часто смещался в центр. Он был опасен, но предсказуем.

Гвардиола сделал лучше, когда поставил его в центр. Вся команда играет на него. Я дважды выступал против Месси и мы оба раза проиграли. Тяжело было осознать, что "Барселона" лучше "МЮ", - сказал Видич.

Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы стали обладателями 14 трофеев.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,все мы помним ту историю,Месси стало завидно,что Ибра забивал много,а он оставался в тени игрока и тогда из-за давления Гвардиола поставил Лео в центр,никакого прогресса и не было в задумках Гвардиолы,это просто стечение обстоятельств и конечно талант Месси.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Неужели?А как же природный талант полученный за Солнечной Системой?

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