Видич в скором времени займёт место в руководстве "Црвены Звезды"
Экс-игрок "Црвены Звезды" Неманья Видич может стать руководителем сербского клуба. Об этом сообщает Republika.
По данным источника, Видич станет генеральным директором клуба, сменив на посту Звездана Терзича. Эту должность экс-футболист займет летом 2020 года.
Видич - воспитанник "Црвены Звезды". За клуб он выступал с 2000 по 2004 год. В составе "Црвены Звезды" серб провел 67 матчей, отметившись 12 голами.
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|Команда
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|34
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|4
|Млади Радник
|34
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|ФК Позаревац
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|ФК Раднички Крагуевац
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|34
|50
|8
|ФК Будучност Вальево
|34
|50
|9
|ФК Металац Кральево
|34
|49
|10
|ФК Вальево
|34
|47
|11
|ФК Единство Уб
|34
|47
|12
|Слобода
|34
|46
|13
|Рудар Костолац
|34
|44
|14
|Бане Раска
|34
|41
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|ФК Слога Пожега
|34
|40
|16
|ФК Лозница
|34
|34
|17
|Таково
|34
|22
|18
|Ядар Горни Добрич
|34
|18