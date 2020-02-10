Видич в скором времени займёт место в руководстве "Црвены Звезды"

Экс-игрок "Црвены Звезды" Неманья Видич может стать руководителем сербского клуба. Об этом сообщает Republika.



По данным источника, Видич станет генеральным директором клуба, сменив на посту Звездана Терзича. Эту должность экс-футболист займет летом 2020 года.



Видич - воспитанник "Црвены Звезды". За клуб он выступал с 2000 по 2004 год. В составе "Црвены Звезды" серб провел 67 матчей, отметившись 12 голами.

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