Виера перешёл из "Лас Пальмаса" в "Бэйцзин Гоань" за рекордную сумму

"Бэйцзин Гоань" купил полузащитника "Лас Пальмаса" Хонатана Виеру, сообщает Marca.

По сведениям издания, сумма трансфера составила 25 миллионов евро, что является рекордом для испанского клуба. 28-летний футболист поставил подпись под четырёхлетним контрактом с зарплатой 6 миллионов евро за сезон.

Виера является воспитанником "Лас Пальмаса", за основную команду канарцев выступал с 2010 по 2012 год, а также с 2015 года. В сумме он сыграл 177 матчей и забил 44 гола.

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