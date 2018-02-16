Виера перейдет из "Лас-Пальмаса" в "Бейцзинь Гоань" за 25 миллионов евро

"Бейцзинь Гоань" договорился о покупке полузащитника "Лас-Пальмаса" Хонатана Виера, сообщает Marca.

По сведениям издания, китайский клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Эта сделка станет рекордной в истории "Лас-Пальмаса".

Самому хавбеку китайцы будут платить зарплату в размере шести миллионов евро в год.

В этом сезоне Виера провел за "Лас-Пальмас" 22 матча и забил 4 мяча.

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