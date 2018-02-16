Виера перейдет из "Лас-Пальмаса" в "Бейцзинь Гоань" за 25 миллионов евро

Теги бейджин гуоанлас пальмасхонатан виера

Виера перейдет из "Лас-Пальмаса" в "Бейцзинь Гоань" за 25 миллионов евро

"Бейцзинь Гоань" договорился о покупке полузащитника "Лас-Пальмаса" Хонатана Виера, сообщает Marca.

По сведениям издания, китайский клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро. Эта сделка станет рекордной в истории "Лас-Пальмаса".

Самому хавбеку китайцы будут платить зарплату в размере шести миллионов евро в год.

В этом сезоне Виера провел за "Лас-Пальмас" 22 матча и забил 4 мяча.

Не пропустите: Капитан "Лас-Пальмаса" станет игроком китайского клуба. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Бетис 23 33
9 Сельта Виго 23 32
10 Жирона 23 31
11 Хетафе 23 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 23 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов