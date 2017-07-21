Виери: "Интеру" следует отказаться от приобретения средних игроков"

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Виери: "Интеру" следует отказаться от приобретения средних игроков"Бывший нападающий "Интера" Кристиан Виери раскритиковал трансферную политику миланского клуба.

По словам экс-футболиста, "россонери" следует приобретать футболистов уровнем выше

"Интеру" нужны чемпионы, а клуб покупает средних игроков. Новый нападающий для "Милана"? Калинич лучше выглядит при ведении мяча, но я бы предпочел Белотти. Он выглядит более голодным до побед. Ему нужно продолжать работать в том же духе. Советую ему быстрее переходить в большой клуб. Ему нужно сделать качественный рывок", - сказал он.

Напомним, что летом в "Интер" перешли полузащитник Борха Валеро, защитник Милан Шкриньяр и вратарь Даниэле Паделли.

Читайте: Виери сделал прогноз на следующий сезон в Серии А | http://soccernews.ru

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