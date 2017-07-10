Виери сделал прогноз на следующий сезон в Серии А

Известный в прошлом футболист Кристиан Виери сделал прогноз на следующий сезон в итальянской Серии А.

"Я боюсь, что результат в следующем сезоне будет тем же. "Ювентус" выиграет чемпионат снова, а другие команды будут преследовать его. Конечно, сейчас только начало июля, и еще есть время для клубов, чтобы совершить хорошие трансферы и попытаться сократить разрыв со "старой сеньорой". Посмотрим, как будут развиваться события, однако, как я уже сказал, я боюсь, что в борьбе за титул не будет никаких больших эмоций", - цитирует бывшего футболиста Football Italia.

Напомним, "Ювентус" интересуется Иньиго Мартинесом. | soccernews.ru