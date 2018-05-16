Виейра может получить работу во Франции

Бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра, возглавляющий "Нью-Йорк Сити", новый сезон может начать в роли наставника "Ниццы".

Руководство французского клуба уже заявило о планах пригласить Виейра, которого рассматривают в качестве замены Люсьену Фавру.

Ранее сообщалось, что француз надеялся возглавить "Арсенал", но клуб отказался от его услуг.

Не пропустите: Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом". | http://soccernews.ru