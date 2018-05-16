Виейра может получить работу во Франции

Теги патрик виейраницца

Виейра может получить работу во ФранцииБывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра, возглавляющий "Нью-Йорк Сити", новый сезон может начать в роли наставника "Ниццы".

Руководство французского клуба уже заявило о планах пригласить Виейра, которого рассматривают в качестве замены Люсьену Фавру.

Ранее сообщалось, что француз надеялся возглавить "Арсенал", но клуб отказался от его услуг.

Не пропустите: Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 37 92
2 Монако 37 77
3 Лион 37 75
4 Марсель 37 74
5 Ренн 37 57
6 Ницца 37 54
7 Бордо 37 52
8 Сент-Этьен 37 52
9 Монпелье 37 50
10 Нант 37 49
11 Генгам 37 47
12 Амьен 37 45
13 Дижон 37 45
14 Анжер 37 41
15 Лилль 37 38
16 Страсбур 37 38
17 ФК Кан 37 37
18 Тулуза 37 34
19 Труа 37 33
20 Метц 37 26
Полная таблица

топ-5 тегов