Виейра может возглавить клуб АПЛ

Наставник "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, Виейра может сменить Сэма Эллардайса на посту тренера "Эвертона".

Ранее сообщалось, что Виейра может возглавить "Арсенал" после ухода Арсена Венгера.

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