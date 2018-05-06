Виейра может возглавить клуб АПЛ

Теги эвертонпатрик виейранью-йорк сити

Виейра может возглавить клуб АПЛ

Наставник "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, Виейра может сменить Сэма Эллардайса на посту тренера "Эвертона".

Ранее сообщалось, что Виейра может возглавить "Арсенал" после ухода Арсена Венгера.

Читайте также: Виейра рассказал, когда сможет возглавить "Арсенал".  http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов