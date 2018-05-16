Виейра не возглавит "Арсенал"

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Виейра не возглавит "Арсенал"
"Арсенал" не собирается назначать главным тренером команды Патрика Виейра, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривал кандидатуру француза лишь в качестве "символического жеста" для легенды клуба.

При этом главным кандидатом на пост наставника "Арсенала" является тренер "Манчестер Сити" Микель Артета.

Не пропустите: Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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