Виейра не возглавит "Арсенал"



"Арсенал" не собирается назначать главным тренером команды Патрика Виейра, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривал кандидатуру француза лишь в качестве "символического жеста" для легенды клуба.

При этом главным кандидатом на пост наставника "Арсенала" является тренер "Манчестер Сити" Микель Артета.

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