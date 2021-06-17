Виейра оценил шансы сборной Италии на победу на Евро-2020

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Экс-игрок сборной Франции Патрик Виейра высказался о шансах Италии на Евро-2020.

"Думаю, первые две игры у итальянцев были простыми. Разумеется, нужно побеждать тех, кто выходит против тебя на поле, однако я все еще сомневаюсь в способности этой команды пройти путь до конца.

Я считаю, что итальянцы играют недостаточно интенсивно, мощно и быстро, недостаточно остро в атаке. Так что я подожду. Еще слишком рано рассматривать Италию как претендента на победу в турнире", - приводит слова Виейра Football Italia.

Напомним, что Италия стала первой сборной, которая уже обеспечила себе выход в 1/8 финала Евро-2020.

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