Виейра оценил шансы сборной Италии на победу на Евро-2020

Теги италияпатрик виейра

Виейра оценил шансы сборной Италии на победу на Евро-2020 Фото твиттер Патрика Виейра

Экс-игрок сборной Франции Патрик Виейра высказался о шансах Италии на Евро-2020.

"Думаю, первые две игры у итальянцев были простыми. Разумеется, нужно побеждать тех, кто выходит против тебя на поле, однако я все еще сомневаюсь в способности этой команды пройти путь до конца.

Я считаю, что итальянцы играют недостаточно интенсивно, мощно и быстро, недостаточно остро в атаке. Так что я подожду. Еще слишком рано рассматривать Италию как претендента на победу в турнире", - приводит слова Виейра Football Italia.

Напомним, что Италия стала первой сборной, которая уже обеспечила себе выход в 1/8 финала Евро-2020.

Читайте также: Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 16 июня

Главные новости дня: 16 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов