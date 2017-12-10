Виейра призвал "Арсенал" расстаться с Санчесом

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Виейра призвал "Арсенал" расстаться с Санчесом

Бывший капитан "Арсенала" Патрик Виейра посоветовал лондонскому клубу расстаться с чилийским нападающим Алексисом Санчесом.

"Когда игрок хочет покинуть клуб, то его следует отпустить. Если он не хочет оставаться, то никогда не будет выкладываться на 100 процентов, и не будет показывать лучшую игру. Считаю, что нет игрока больше, чем клуб" - цитирует Виейра Daily Express.

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает летом 2018 года и футболист не намерен его продлевать.

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