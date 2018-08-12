Виейра прокомментировал будущее Балотелли

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Виейра прокомментировал будущее Балотелли

Наставник "Ниццы" Патрик Виейра подтвердил желание Марио Балотелли сменить клуб.

"Он хочет уйти и вряд ли останется здесь. Нам нужны футболисты, которые хотят двигаться дальше с клубом. Это очень сложная ситуация, клуб попытается сделать все, чтобы помочь ему уйти" - приводит слова Виейра Football Italia.

Напомним, что футболистом интересовался "Марсель".

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Комментарии
жк

Ему надо попробовать устроиться в Барсу,может рядом с Месси и Суаресом заиграет,ведь форвард талантливый,Анелька ведь в этом возрасте успокоился и заиграл,ведь характеры у них одинаковые.

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