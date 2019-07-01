Виейра прокомментировал свое будущее

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра исключил свой уход из клуба.

"Я не планирую менять клуб. Я прекрасно чувствую себя здесь и не вижу себя в другой команде", - приводит слова Виейры Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Виейра может возглавить "Ньюкасл", который ранее уволил Рафаэля Бенитеса.

Виейра возглавил "Ниццу" летом 2018 года. В минувшем сезоне клуб финишировал в чемпионате на 7-м месте.

Читайте также: Венгер может стать главным тренером Ниццы. | http://soccernews.ru