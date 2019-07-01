Виейра прокомментировал свое будущее
Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра исключил свой уход из клуба.
"Я не планирую менять клуб. Я прекрасно чувствую себя здесь и не вижу себя в другой команде", - приводит слова Виейры Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Виейра может возглавить "Ньюкасл", который ранее уволил Рафаэля Бенитеса.
Виейра возглавил "Ниццу" летом 2018 года. В минувшем сезоне клуб финишировал в чемпионате на 7-м месте.
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|Марсель
|38
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|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
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|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
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|Монако
|38
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|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27