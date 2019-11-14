Виейра: "Работать в АПЛ - это мечта"

Наставник "Ниццы" Патрик Виейра рассказал о своей мечте.

"Работать в АПЛ - это мечта. Было бы интересно возглавить команду, за которую раньше выступал. Однако сейчас я полностью сконцентрирован на "Ницце", - приводит слова Виейры Sky Sports.

Отметим, что будучи футболистом Виейра играл в АПЛ в составах "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Виейра возглавляет "Ниццу" с 2018 года и его контракт с соглашение с клубом истекает по окончании сезона.

После 13 туров "Ницца" идет в Лиге 1 на 13-м месте, набрав 17 очков.

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