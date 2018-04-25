Виейра рассказал, когда сможет возглавить "Арсенал"



Главный тренер "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Арсенал".

"Я скажу честно, "Арсенал" не вел со мной переговоров. У меня действует контракт с "Нью-Йорком" до конца следующего сезона. После этого может произойти все, что угодно. Я скажу, что готов тренировать "Арсенал", - приводит слова Виейра Goal.com.

Напомним, что по окончании этого сезона "Арсенал" покинет Арсен Венгер, который возглавляет клуб 22 года.

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