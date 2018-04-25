Виейра рассказал, когда сможет возглавить "Арсенал"

Теги арсенал лондоннью-йорк ситипатрик виейра

Виейра рассказал, когда сможет возглавить "Арсенал"
Главный тренер "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Арсенал".

"Я скажу честно, "Арсенал" не вел со мной переговоров. У меня действует контракт с "Нью-Йорком" до конца следующего сезона. После этого может произойти все, что угодно. Я скажу, что готов тренировать "Арсенал", - приводит слова Виейра Goal.com.

Напомним, что по окончании этого сезона "Арсенал" покинет Арсен Венгер, который возглавляет клуб 22 года.

Не пропустите: "Арсенал" заинтересован в хавбеке "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов