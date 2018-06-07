Виейра в ближайшее время может возглавить команду из Лиги 1

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Виейра в ближайшее время может возглавить команду из Лиги 1

Главный тренер "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра в ближайшее время может возглавить "Ниццу", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, руководство "орлят" считает 41-летнего специалиста фаворитом на пост, который стал вакантным после ухода Люсьена Фавра в дортмундскую "Боруссию".

"Ницца" уже сделала предложение Виейра и, ожидается, что легенда французского футбола сегодня даст ответ.  

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