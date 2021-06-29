Виейра в ближайшее время возглавит клуб АПЛ
Фото: инстаграм Патрика Виейра/Автор неизвестен
Новым главным тренером лондонского "Кристал Пэлас" станет Патрик Виейра, сообщает журналист Давади Орнштейн.
По сведениям источника, стороны уже обо всем договорились, но контракт пока не подписан. Ожидается, что английский клуб представит французского специалиста в ближайшие дни.
45-летний Виейра ранее входил в тренерский штаб "Манчестер Сити", а затем возглавлял "Нью-Йорк Сити" и "Ниццу".
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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