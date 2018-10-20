Виейра высказался о способностях Балотелли
Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра считает, что нападающий французской команды Марио Балотелли по-прежнему является сильнейшим футболистом.
"Сейчас Марио такой же, каким был в 16 лет. Думаю, он останется таким и в 45 лет. Он проводит хорошую работу. Не существует какого-то секретного рецепта для достижения успеха. Нужно иметь волю к победе, не врать себе и работать над собой постоянно. Он примет участие в матче с "Марселем", потому что я крайне доволен, как он работал на тренировках", - сказал он.
Читайте: Манчини рассказал, почему не вызвал Балотелли в сборную | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина
-
"Рубин" отправился на сбор в Турцию без опытного вратаря
-
Еще один игрок ПСЖ принудительно переведен в дубль
-
"Спартак" ведет переговоры с турецким топ-клубом о продаже Луиса Адриано
-
Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти
-
Игрок "Ростова" получил тяжелую травму в матче со "Спартаком"
-
Пропажа самолета с новичком "Кардиффа": появилась новая информация
-
В "Краснодаре" приняли громкое решение по Мамаеву
-
Президент "Кардиффа" сделал заявление об исчезновении самолёта с новичком клуба Салой
-
ЦСКА поборется с европейскими грандами за игрока ПСВ
-
3
Филипе Луис недоумевает, почему Месси не получил "Золотой мяч" в 2018 году
-
СМИ узнали, какие стадионы претендуют на проведение финала Кубка Испании в текущем сезоне
-
ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым
-
Принято окончательное решение по исключению "Барселоны" из Кубка Испании
-
Новичок "Кардиффа" Сала мог погибнуть в результате авиакатастрофы
-
"Барселона" решила избавиться от многообещающего воспитанника
-
1
Адвокат Кокорина не исключил страшные последствия для здоровья футболиста
-
3
Роналду сравнялся с Месси по одному неприятному показателю
-
Защитника "Милана" зовут в Турцию
-
Тарасов рассказал, на каких условиях продлил контракт с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Бордо
|20
|28
|11
|Реймс
|21
|28
|12
|Ним
|20
|26
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Анжер
|20
|23
|15
|Нант
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14