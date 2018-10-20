Виейра высказался о способностях Балотелли

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Виейра высказался о способностях БалотеллиГлавный тренер "Ниццы" Патрик Виейра считает, что нападающий французской команды Марио Балотелли по-прежнему является сильнейшим футболистом.

"Сейчас Марио такой же, каким был в 16 лет. Думаю, он останется таким и в 45 лет. Он проводит хорошую работу. Не существует какого-то секретного рецепта для достижения успеха. Нужно иметь волю к победе, не врать себе и работать над собой постоянно. Он примет участие в матче с "Марселем", потому что я крайне доволен, как он работал на тренировках", - сказал он.

Читайте: Манчини рассказал, почему не вызвал Балотелли в сборную | http://soccernews.ru

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