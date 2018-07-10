Виейра: "Я все еще вижу Францию победителем ЧМ-2018"

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра назвал Францию фаворитом в матче 1/2 финала Чемпионата Мира-2018 против Бельгии.

При этом француз признал, что для его соотечественников легкой прогулки не будет.

"Думаю, что сборная Франции является фаворитом, даже если ей предстоит очень сложный матч. Когда вы видите эту бельгийскую команду с отличными игроками, выступающими в крупнейших клубах, то уверены, что будет сложно, но я все еще вижу Францию победителем", - сказал он.

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