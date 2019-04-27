Экс-игрок "Ювентуса" и "Интера" Патрик Виейра перед матчем 34-го тура чемпионата Италии сравнил между собой клубы по степени организованности. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

"Ювентус" - самый организованный клуб, в котором я играл, начиная от болельщиков, заканчивая руководством. У каждого своя роль. Я ушел из "Ювентуса" из-за того, что не хотел играть в Серии В.

Также мне довелось поиграть в таком большом клубе, как "Интер", но им не хватает порядка. Клуб застрял в эре Жозе Моуринью", - отметил Виейра.

Матч "Интер" - "Ювентус" пройдет сегодня, 27 апреля, в Милане. Начало - в 21:30 (мск).

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