Виейра: "Ювентус" - самый организованный клуб, в "Интере" не хватает порядка"

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Виейра: "Ювентус" - самый организованный клуб, в "Интере" не хватает порядка"

Экс-игрок "Ювентуса" и "Интера" Патрик Виейра перед матчем 34-го тура чемпионата Италии сравнил между собой клубы по степени организованности. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

"Ювентус" - самый организованный клуб, в котором я играл, начиная от болельщиков, заканчивая руководством. У каждого своя роль. Я ушел из "Ювентуса" из-за того, что не хотел играть в Серии В.

Также мне довелось поиграть в таком большом клубе, как "Интер", но им не хватает порядка. Клуб застрял в эре Жозе Моуринью", - отметил Виейра.

Матч "Интер" - "Ювентус" пройдет сегодня, 27 апреля, в Милане. Начало - в 21:30 (мск).

А еще: "Интер" - "Ювентус": видеотрансляция матча 34-го тура Серии А | http://soccernews.ru

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