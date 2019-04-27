Виейра: "Ювентус" - самый организованный клуб, в "Интере" не хватает порядка"
Экс-игрок "Ювентуса" и "Интера" Патрик Виейра перед матчем 34-го тура чемпионата Италии сравнил между собой клубы по степени организованности. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
"Ювентус" - самый организованный клуб, в котором я играл, начиная от болельщиков, заканчивая руководством. У каждого своя роль. Я ушел из "Ювентуса" из-за того, что не хотел играть в Серии В.
Также мне довелось поиграть в таком большом клубе, как "Интер", но им не хватает порядка. Клуб застрял в эре Жозе Моуринью", - отметил Виейра.
Матч "Интер" - "Ювентус" пройдет сегодня, 27 апреля, в Милане. Начало - в 21:30 (мск).
А еще: "Интер" - "Ювентус": видеотрансляция матча 34-го тура Серии А | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14