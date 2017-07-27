"Вииторул" - АПОЭЛ - 1:0, "Марибор" - "Хабнарфьордюр" - 1:0 (обзоры)

Смотрите видеообзоры первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским "Вииторулом" и кипрским АПОЭЛем, а также словенским "Марибором" и исландским "Хабнарфьордюром".

Напомним, "Ницца" и "Аякс" сыграли вничью. | soccernews.ru