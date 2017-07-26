"Вииторул" минимально обыграл АПОЭЛ

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"Вииторул" минимально обыграл АПОЭЛСегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов румынский "Вииторул" дома минимально обыграл кипрский АПОЭЛ.

"Вииторул" - АПОЭЛ - 1:0

Гол: Ганя, 75 - 1:0.

Удаление: Тукудин, 90+3 ("Вииторул").

Напомним, ранее "Хапоэль" обыграл "Лудогорец". | soccernews.ru

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