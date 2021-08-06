Виктор Фонт прокомментировал ситуацию с Месси
Фото: инстаграм Фонта/Автор неизвестен
Виктор Фонт, участник последних выборов президента "Барселоны" прокомментировал ситуацию с уходом из клуба Лионеля Месси.
"Я был так же разочарован, как и другие члены клуба, мы возлагали большие надежды на Лапорту в последние 5 месяцев, но что случилось с командой?!
Все мы знаем, что из-за экономической ситуации зарплаты игроков должны были быть сокращены, но все это не могло быть решением для Лео, чтобы остаться.
Мы сказали, что ситуация в клубе плохая, но они раскритиковали нас и назвали наш проект катастрофическим, и у нас было несколько жестких мер, и их нужно было принять немедленно, но у нас не было пяти месяцев.
Очень жаль, что отношения клуба с Лео закончились заявлением, почему Месси не был приглашен на пресс-конференцию, чтобы попрощаться ?! Как Пуйоль, Хави и Суарес.
Болельщики должны объединиться и поддержать "Барселону", - сказал Фонт.
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14