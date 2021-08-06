Виктор Фонт прокомментировал ситуацию с Месси

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Виктор Фонт прокомментировал ситуацию с МессиФото: инстаграм Фонта/Автор неизвестен

Виктор Фонт, участник последних выборов президента "Барселоны" прокомментировал ситуацию с уходом из клуба Лионеля Месси.

"Я был так же разочарован, как и другие члены клуба, мы возлагали большие надежды на Лапорту в последние 5 месяцев, но что случилось с командой?! 

Все мы знаем, что из-за экономической ситуации зарплаты игроков должны были быть сокращены, но все это не могло быть решением для Лео, чтобы остаться.

Мы сказали, что ситуация в клубе плохая, но они раскритиковали нас и назвали наш проект катастрофическим, и у нас было несколько жестких мер, и их нужно было принять немедленно, но у нас не было пяти месяцев.

Очень жаль, что отношения клуба с Лео закончились заявлением, почему Месси не был приглашен на пресс-конференцию, чтобы попрощаться ?! Как Пуйоль, Хави и Суарес.

Болельщики должны объединиться и поддержать "Барселону", - сказал Фонт.

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