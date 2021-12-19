Виктор Фонт рассказал, как он смог бы сохранить Месси в "Барселоне"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Виктор Фонт, кандидат на президентское кресло "Барселоны" на прошедших выборах 2021 года рассказал, какой план у него был для сохранения в команде аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Я убежден, что ухода Месси можно было избежать. Наш шокирующий план по сокращению фонда заработной платы дал бы нам возможность маневрировать, чтобы Месси остался.

Мы планировали заключить с ним пожизненный контракт", - сказал Фонт.

Напомним, что "Барселона" не сумела зарегистрировать новый контракт Месси из-за финансового фэйр-плей Ла Лиги.

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