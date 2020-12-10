Виктор Гончаренко - лучший тренер Беларуси в 2020 году

В среду в Беларуси подводили итоги футбольного сезона и вручали индивидуальные награды.

Лучшим тренером 2020 года признали наставника московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

Примечательно, что 43-летний специалист выигрывает указанную награду пятый раз подряд.

В прошлом сезоне армейцы финишировали в РПЛ на четвёртом месте, а в текущем - идут третьими.

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