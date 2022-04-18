Виктор Гончаренко может вернуться к работе в клубе РПЛ, в котором он уже работал

Белорусский тренер Виктор Гончаренко уже летом может вернуться к работе в РПЛ, сообщает Илья Казаков в своем телеграм-канале.

"Интересный слух понедельника - Гончаренко может с нового сезона вернуться в Россию. Причем в свой бывший клуб. Работал здесь в нескольких. Угадать несложно", - отмечает Казаков.

Напомним, что в РПЛ Гончаренко успел поработать в "Кубани", "Урале", "Уфе", ЦСКА и "Краснодаре".

До этого он работал в БАТЭ.

В России он выиграл Суперкубок 2018 года, а также два раза занимал второе место в чемпионате страны в 2017-м и 2018 годах.

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