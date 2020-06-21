Виктор Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Теги цска москвавиктор гончаренко

Виктор Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко намерен уйти в отставку, сообщает журналист Андрей Панков в своем Telegram-канале.

По данным источника, белорусский специалист уже написал заявление об уходе и сообщил игрокам о своем желании. Такое решение тренер принял после разгромного поражения команды в матче 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4).

Руководство ЦСКА пока не приняло отставку тренера и просит его остаться до окончания сезона. Впрочем, Гончаренко всерьез намерен уйти, хотя его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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